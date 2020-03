Constituyen delegación avileña al Congreso de la UJC

Cuba. – La delegación de Ciego de Ávila al XI Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC, quedó constituida en el parque Martí de esa ciudad, con la presencia de Susely Morfa González, primera secretaria de la organización juvenil en el país.

Con esta ceremonia comenzó un nuevo paso previo a la magna cita, al que le seguirá el análisis de las candidaturas, señaló Morfa, quien resaltó que el proceso superó las expectativas, por su profundidad y calidad.

Diosvany Acosta, miembro del Buró Nacional de la UJC, precisó que en el XI Congreso, previsto para abril, se generó un amplio movimiento, tanto en las estructuras de base de la organización como de los colectivos estudiantiles.

Puntualizó que mediante el debate franco y sincero, los jóvenes expresaron las inquietudes y desafíos del momento actual, a partir del recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

