Constantan avances en Mayabeque

Mayabeque, Cuba. – La vicepresidenta del Consejo de Ministros, Inés María Chapman, supervisó el cumplimiento de los acuerdos adoptados en la última visita gubernamental a la provincia de Mayabeque.

En la Empresa de Acueducto y Alcantarillado mostró especial interés por la opinión de la población en correspondencia con el servicio de agua y la atención a los planteamientos, así como el uso de las nuevas tecnologías y la calidad de las obras.

Inés María Chapman constató los avances de los profesores de la Universidad Agraria de La Habana Fructuoso Rodríguez para perfeccionar el trabajo en las direcciones municipales de trámites y viviendas.

Durante su visita al centro de estudios superiores de Mayabeque, la vicepresidenta del Consejo de Ministros intercambió con estudiantes de técnico medio en hidrología sobre la historia de nuestro país, la cultura cubana y otros temas.

