Conmemoran inicio del trabajo voluntario en Cuba

Granma, Cuba. – El alistamiento de centrales, equipos de corte, alza y tiro de la caña y la siembra de cultivos varios, forman parte de las labores con la que los granmenses conmemoran el inicio desde su territorio del trabajo voluntario en Cuba, por el Comandante Ernesto Che Guevara.

Sesenta años atrás, el Guerrillero Heroico, comenzó esa opción laboral junto a combatientes del Ejército Rebelde y zapateros de Manzanillo, en la construcción de la Ciudad Escolar Camilo Cienfuegos del Caney de Las Mercedes, del actual municipio de Bartolomé Masó.

En esa primera gran obra educacional construida por la Revolución, será el sábado el acto nacional por el comienzo del trabajo voluntario en Cuba, anunciaron directivos de la Central de Trabajadores de Cuba, CTC.

Como saludo a la conmemoración, se prevé iniciar esta semana la zafra en la provincia, por el ingenio Enidio Díaz, de Campechuela, uno de los más eficientes de Cuba.

