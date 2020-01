Concluyen elecciones en La Habana

La Habana, Cuba. – Este sábado las 15 Asambleas Municipales del Poder Popular de La Habana se convirtieron en Colegios Electorales, para acoger a los mil 326 delegados de la capital, de los cuales el 99, 02 por ciento votaron por los cargos de Gobernador y Vicegobernador.

El presidente del Consejo Electoral Provincial, Roberto Alejandro Cárdenas informó que como estaba previsto las elecciones se realizaron con calidad y total transparencia acordé a nuestro sistema democrático.

Afirmó que una vez recibidas las boletas de cada uno de los delegados se realizó el cómputo final, ante la presencia de los vocales provinciales y nacionales, que valieron el proceso

Seguidamente, señaló Cárdenas, se le comunicó los resultados al Consejo Electoral Nacional encargado de presentar los resultados al presidente de la República, al de la Asamblea Nacional y posteriormente al pueblo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.