Compartir una historia, una lucha

La Habana, Cuba. – El Instituto Superior de Relaciones Internacionales Raúl Roa García, ISRI, acoge hoy la celebración del foro Cuba en Revolución: 60 años de transformaciones organizado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

La rectora del ISRI, Isabel Allende, agradeció y dio la bienvenida a los presentes a la Cuba que defiende la identidad latinoamericana y caribeña, y convidó a los participantes a dedicar un minuto de silencio por la partida física de la Prima Ballerina Assoluta Alicia Alonso.

En la apertura del foro, intervino también el Héroe de la República de Cuba, Gerardo Hernández, quien compartió un rápido resumen del amplio historial de agresiones contra la Mayor de las Antillas desde el triunfo revolucionario.

Seguidamente, se dio paso al panel La Revolución cubana en su aniversario 60. Nuevos desafíos, contentivo de varias ponencias que reflejan la realidad de la isla.

El panel La Revolución Cubana en su aniversario 60. Nuevos desafíos, sirvió de arrancada al foro organizado en La Habana por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.

Los debates giraron en torno a 4 ponencias principales que reflejaron el quehacer de la Mayor de las Antillas, en sectores variados como la ciencia, el cuidado del medio ambiente, y otras temáticas sociales.

La Tarea Vida como política del Estado de enfrentamiento al cambio climático, tema defendido por la doctora Odalys Goicochea, directora de Medio Ambiente del CITMA, suscitó el debate entre los intelectuales y representantes de movimientos sociales que destacaron su valía.

También la intervención de Carlos Fernández de Cossío, director general para Estados Unidos de la Cancillería cubana, permitió esclarecer a los presentes los desafíos actuales de la Revolución en un complejo escenario internacional.

