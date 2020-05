Comienza campaña antivectorial en Villa Clara

Villa Clara, Cuba. El contingente de operarios que participará en la campaña intensiva en Santa Clara contra el Aedes Aegyti, fue abanderado en esa ciudad para acometer, a partir de este lunes, esa importante encomienda.

Las brigadas creadas en la capital villaclareña para erradicar al dañino insecto, tienen la misión de visitar los consejos populares con mayor índice de infestación y las manzanas reiterativas.

La campaña intensiva contra el mosquito Aedes Aegypti en Santa Clara, que abarcará desde este lunes 1ro de junio a los 13 municipios de Villa Clara, involucrará también a la población y centros de trabajo, cuyo apoyo resulta vital para erradicar al agente trasmisor del dengue.

Entre las acciones que en esa localidad recibirán un impulso, se encuentra la pesquisa activa para detectar febriles, y el tratamiento perifocal con líquido y adulticida con humo en las barriadas más complicadas.

