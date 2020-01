Presenta Universidad Central prototipo de medidor de electricidad

Santa Clara, Cuba. – Un dispositivo encuestador inteligente para medir el consumo eléctrico, fue presentado por la Universidad Central en el encuentro sostenido en Villa Clara con el Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez.

El también Viceprimer Ministro indagó por los beneficios para su generalización, al permitir conocer en tiempo real el gasto de energía, y su posible uso como sistema de medición para controlar el consumo de agua.

En su visita a Villa Clara, el Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, evaluó la marcha de la recuperación de silos para transportar cemento por Ferrocarril, y la incursión de la Fábrica de Calderas de Sagua la Grande en la producción de tanques para combustible.

Valdés Menéndez indagó por las producciones de la Electroquímica, la cobertura de cloro líquido, y la marcha de la modernización del Poligráfico villaclareño.

