Chequea Díaz-Canel marcha del programa del turismo

La Habana, Cuba. – El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, chequeó esta semana la marcha de las inversiones que se ejecutan en el sector del Turismo, de importancia crucial para el desarrollo del país.

Al presidente cubano le acompañaron la integrante del Buró Político y del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Mercedes López Acea, así como, el ministro del sector, Manuel Marrero Cruz y autoridades de los diferentes ministerios y organismos vinculados a esa estratégica actividad.

Manuel Marrero, titular del ramo, informó que este año se pretende incorporar más de 3 mil 600 habitaciones en 25 nuevos hoteles y la ampliación de otros cuatro.

También avanza la coordinación de trabajo con el sector no estatal y se promueve el turismo cultural mediante el fortalecimiento de los vínculos con las autoridades del sector y la agencia Paradiso.

En una reunión de balance del sector turístico, encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel, trascendió que Cuba se prepara para la temporada alta turística y contará con más de 3 mil nuevas habitaciones hoteleras, a pesar de las afectaciones que hoy sufre esa industria por el recrudecimiento del bloqueo de Estados Unidos.

El ministro de Turismo, Manuel Marrero, informó en la ocasión de la apertura de nuevos hoteles, incluidos Paseo del Prado, Palacio de Cueto, Portales de Paseo, Vedado 500, Vedado Azul, e Internacional de Varadero.

También explicó sobre la recuperación de decenas de inmuebles patrimoniales, muchos de ellos instalaciones turísticas, además de inversiones en el denominado turismo de naturaleza.

En la reunión el presidente cubano exhortó a disminuir las importaciones de la industria del turismo, y llamó a la agricultura y la industria nacionales a trabajar con tal propósito.

