Celebran en Holguín triunfo de la Revolución

Holguín, Cuba. – Una gala político cultural, con motivo del aniversario 61 del triunfo de la Revolución cubana, fue realizada en Holguín, frente al Museo Provincial La Periquera, Monumento Nacional.

La velada se distinguió por la participación del talento local y la presencia de las máximas autoridades políticas, el Gobierno y el Partido en el territorio, quienes compartieron junto al pueblo.

Este espacio fue propicio, además, para saludar el aniversario 300 de la fundación de la ciudad de Holguín, y evocar la esencia continuadora del proyecto socialista, donde la impronta de Fidel Castro, líder histórico de la Revolución, se ratifica en cada cubano.

Con motivo de las celebraciones por el fin de año, y el advenimiento del 2020, los diferentes sectores de la provincia han impulsado programas de desarrollo social y económico, para los cuales se llevaron a cabo amplias inversiones.

