Caracol Gigante Africano; entre todos podemos controlarlo

La Habana. Cuba. – Con la integración y participación de todos los factores de la comunidad es posible controlar al Caracol Gigante Africano, expresó a Radio Reloj la directora general del Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal, Marlen Veitía.

Aseguró que se ha implementado, para áreas agrícolas urbanas y rurales, una metodología de monitoreo del nivel de población del molusco que pueda existir, y a partir de las medidas también certificar lugares libres de esa especie exótica invasora.

La experta dijo que según los partes recibidos ha disminuido el molusco a partir de las acciones acometidas, principalmente de control mecánico mediante la captura de los ejemplares.

Insistió en la importancia del control popular para combatir al Caracol Gigante Africano que no se puede tocar con las manos, ni él ni sus huevos; para manipularlos utilizar guantes o bolsas de nailon.

