Cancilleres de Cuba y Francia dialogan en Ginebra

Ginebra. – Los cancilleres de Cuba, Bruno Rodríguez; y de Francia, Jean-Yves Le Drian, acordaron en Ginebra, Suiza mantener el trabajo para profundizar las relaciones bilaterales, en el contexto de su participación en el Consejo de Derechos Humanos.

Señalaron fuentes diplomáticas que durante su encuentro, coincidieron en evaluar de positiva la marcha de las relaciones entre La Habana y París y abordaron temas de la agenda internacional.

Cuba y Francia firmaron a finales de 2019, tres nuevos acuerdos para estrechar sus vínculos, al celebrarse la cuarta Sesión de la Comisión Económica y Comercial bilateral en París.

En la jornada inaugural del Consejo de Derechos Humanos, el canciller cubano también dialogó con el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, a quien expuso los ataques del Gobierno de Estados Unidos a la cooperación médica de la Isla.

