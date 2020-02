Campesinos habaneros marchan a buen ritmo

La Habana, Cuba. – Con resultados positivos culminaron el año las 88 cooperativas de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, de La Habana, informó su presidenta Mileydis Torres, en la reunión de balance de la organización realizada hoy en el municipio La Lisa.

El miembro del Secretariado del Comité Central del Partido, José Ramón Monteagudo, reconoció los avances productivos de la capital y llamó a los presentes a pasar a una etapa superior en la producción de alimentos.

Afirmó que es necesario explotar mejor la tierra, aprovechar las áreas bajo riego y prepararse para la época de secano, así como generalizar las buenas prácticas para cumplir con los planes productivos.

José Ramón Monteagudo, significó la importancia de lograr la estabilidad en el suministro de los mercados agropecuarios de la ciudad, incrementar las exportaciones y desarrollar la agricultura urbana, suburbana y familiar.

El compromiso de continuar produciendo más alimentos, a pesar de las carencias por el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos, quedó patentizado hoy en la reunión de balance de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños, ANAP, de La Habana.

En el encuentro el presidente Nacional de la ANAP, Rafael Santiesteban Pozo, afirmó que la mejor manera de apoyar la Revolución, en el momento actual, es incrementar los rendimientos y continuar produciendo lo más posible.

Por su parte el Primer Secretario del Partido en La Habana, Luis Antonio Torres Iribar, reconoció la labor de los campesinos habaneros y los llamó a incrementar las exportaciones y lograr los encadenamientos productivos necesarios en la agricultura

Los dirigentes de cooperativas y campesinos presentes en la reunión ratificaron al secretariado de la ANAP provincial y a Mileydis Torres como su presidenta.

