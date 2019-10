Bloqueo a Cuba causa daños en la economía nacional

Un comunicado de la misión cubana en la Organización de Naciones Unidas indica que los sectores del transporte, energía y minas, y la industria en Cuba, sufren el impacto del recrudecimiento del bloqueo económico estadounidense.

El texto señala que de abril del año pasado a marzo del presente, los daños totales en el sector del transporte, superaron los 170 millones de dólares.

Añade que la empresa Cubana de Aviación está imposibilitada de utilizar los servicios de la compañía ATCO, la cual se encarga de publicar las tarifas aéreas de diversas aerolíneas, y tiene sus instalaciones principales en el Aeropuerto Internacional de Washington.

Por su parte, la aerolínea española Air Europa se abstuvo de concretar el Acuerdo de Código Compartido y de cumplir el compromiso contraído con Cubana de Aviación, en tanto opera con la línea Boeing, cuya flota es fabricada en Estados Unidos.

En el caso del sector de la Energía y Minas, las afectaciones a sus empresas ascendieron a más de 78 millones, destaca la misión cubana ante Naciones Unidas.

Las producciones industriales cubanas, por su parte, sufrieron pérdidas por más de 49 millones de dólares, por cuenta del bloqueo en el período de abril de 2018 a marzo del año en curso.

El Grupo Empresarial de la Industria Química se vio imposibilitado de adquirir repuestos y máquinas de reposición para los compresores de aire, bombas Lefi y equipos de las marcas Burton Corblin y Garo, debido a la presencia de accionistas estadounidenses en dichas compañías.

De acuerdo con el canciller cubano, Bruno Rodríguez, casi seis décadas de bloqueo norteamericano han provocado perjuicios cuantificables por más de 900 mil millones de dólares, pero los daños humanos que produce son incalculables.

