Avanza Santiago de Cuba en la agricultura urbana

Santiago de Cuba. – En la última visita del Grupo Nacional de la Agricultura Urbana y Suburbana a la provincia de Santiago de Cuba, se constató que el territorio muestra avances en aras de consolidar y popularizar esta forma de producir alimentos para el pueblo.

Francisco Martínez, integrante del Grupo, señaló en las conclusiones el desarrollo en municipios de los polígonos agrícolas y su encadenamiento con las producciones locales a menos costo.

También reconoció a los municipios Contramaestre y Tercer Frente como los más avanzados en el chequeo de las tareas de la agricultura urbana, además de declarar de Referencia Nacional a la Finca Nicaro del Consejo Popular Aserradero y la Finca Chalons las afueras de la capital santiaguera.

En las conclusiones de la visita, el directivo del Grupo Nacional, destacó los avances de Santiago de Cuba y exhortó a continuar consolidado este movimiento.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.