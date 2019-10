Aniversario 500 de La Habana, fiesta de toda Cuba

La Habana, Cuba. – Las principales autoridades de la capital consideran la celebración del aniversario 500 de La Habana como una gran fiesta, no solo de sus habitantes; sino de toda Cuba.

El primer secretario del Partido, Luis Antonio Torres Iríbar y Reinaldo García, presidente del gobierno en la provincia, reiteran el concepto de hacer que La Habana sea cada día más de todos los cubanos, y sientan por ella respeto y admiración por sus valores históricos, patrimoniales y económicos.

Por eso qué mejor pretexto que el aniversario 500 para fomentar tal principio, en que la capital acogerá a miles de delegados e invitados a su Feria Internacional en Expocuba y al Encuentro Antiimperialista de Solidaridad por la democracia y contra el neoliberalismo

El programa incluye actividades festivas en el Malecón y en diversos lugares, ferias agropecuarias, comerciales y gastronómicas en los 15 municipios.

