Analizan temas de la Administración Pública

La Habana, Cuba. – La política de empleo ante las modificaciones de la legislación laboral, fue uno de los temas abordados en La Habana, durante el Pleno del Sindicato Nacional de la Administración Pública, presidido por el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento.

El también miembro del Buró Político, se refirió a la importancia de que los dirigentes de dicha organización sindical conozcan con profundidad los reordenamientos estructurales en los Organismos Superiores de Dirección Empresarial del sector.

Los presentes en el Pleno del Sindicato Nacional de la Administración Publica, analizaron temas del informe central relacionados con la afiliación y atenciones a los trabajadores estatales y no estatales.

Otro aspecto analizado en la reunión fue el protagonismo en las soluciones de las demandas e intereses de los trabajadores.

