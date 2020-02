Amor y tradición presente en puros cubanos

Artemisa, Cuba. – La Finca El Palmar, perteneciente a la Unidad Básica de Producción Cooperativa Felipe Herrera, de la zona de Partido, en Artemisa, fue una de las visitadas hoy por los participantes en el XXII Festival del Habano.

Su presidente, Armando Trujillo, uno de los mayores productores de hojas de capa del territorio, y Hombre Habano en la categoría Producción en el 2011, explicó a los asistentes que la producción agrícola está sustentada en el uso de tecnologías.

Afirmó que la cura de las hojas se realiza de manera controlada en naves, lo cual garantiza el alto estándar de calidad que requieren las capas que cubren los puros cubanos para la exportación.

Resaltó que el uso de la ciencia, unido al amor a la tierra, las buenas prácticas aprendidas de los ancestros, además de la calidad de la tierra, les ha permitido obtener rendimiento de 1, 7 toneladas por hectárea.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.