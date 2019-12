Agencia Viajero abrirá nuevo establecimiento en La Habana

La Habana, Cuba. – A partir de este martes 17 de diciembre comenzará sus servicios la nueva unidad de la Agencia Viajero, ubicada en las Avenidas 26 y Zoológico, en el municipio Plaza de la Revolución, en La Habana tras la recuperación de esa instalación que permitió crear mejores condiciones de confort.

En ese centro se brindará el servicio de Última Hora para la transportación marítima hacia el Municipio Especial Isla de la Juventud, por tanto, ya no se realizará en la Agencia Espadero.

Asimismo, la confirmación de boletos de reservación se efectuará en la Estación Central de Ómnibus Nacionales, y en la nueva instalación se venderán capacidades a partir de los fallos o los pasajes no vendidos.

Los vehículos que garantizan la transportación hacia Batabanó, también recogerán a los pasajeros en la nueva terminal, y los que transportan a quienes provienen del Municipio Especial solo llegarán hasta la Estación Central.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.