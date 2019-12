A 63 años del reencuentro de Fidel y Raúl

Granma, Cuba. – Pobladores de Cinco Palmas, asistieron al acto por los 63 años del reencuentro de Fidel y Raúl, en ese intrincado paraje de la Sierra Maestra.

En Media Luna, tuvo lugar el acontecimiento 16 días después del desembarco de los expedicionarios del Yate Granma, liderados por Fidel, que a pesar del revés inicial, reiniciaron las luchas por la libertad de Cuba.

A casi 30 kilómetros de la cabecera del municipio granmense de Media Luna, está Cinco Palmas, escenario de la gran obra de la Revolución, que se salvó al reencontrarse Fidel, Raúl, Almeida, Ramiro, Universo, Faustino, el Ché y otros combatientes, que constituyeron el núcleo inicial del Ejército Rebelde.

Los vecinos de Cinco Palmas, tienen electricidad del sistema nacional, escuelas, consultorios médicos, bodegas, comunicaciones telefónicas y otros beneficios gracias a la Revolución.

