Tributo a Camilo en Yaguajay

Sancti Spíritus, Cuba. – Ofrendas florales a nombre del General de Ejército Raúl Castro Ruz, primer secretario del Partido, y del pueblo de Cuba fueron colocadas junto a la estatua de Camilo Cienfuegos en el Complejo Histórico que lleva su nombre, en Yaguajay, y que fue proclamado Monumento Nacional por el valor histórico que atesora.

El Héroe de Yaguajay condujo la invasión de la Columna Dos, fundó el Frente Norte y desplegó una intensa actividad guerrillera, que derrotó a las fuerzas de la dictadura que defendían la zona.

Geronimo Besánguiz, director del centro fundado hace 30 años, dijo que el Museo, visitado por más de un millón de personas, atesora más de 500 exponentes relacionados con el Señor de la Vanguardia.

El homenaje incluyó una peregrinación para depositar flores al jefe guerrillero y guardia de honor en el Mausoleo del Frente Norte de Las Villas por camilitos de Sancti Spíritus.

