Visita de Arreaza entre principales contactos China-Venezuela

Caracas, Venezuela.- El gobierno de la República Popular China afirmó hoy que la venidera visita oficial del canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, será propicia para fortalecer la confianza política mutua.

Geng Shuang, vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores, afirmó que el viaje del jefe diplomático ayudará a impulsar la cooperación y el desarrollo estable entre América Latina y El Caribe.

El funcionario chino agregó que se espera que Arreaza sostenga conversaciones con el vicepresidente chino, Wang Qishan, a fin de repasar la situación política en Venezuela, cuestiones de la asociación económico-comercial y otros temas de interés bilateral.

Arreaza llegará a China mañana en su tercer viaje al gigante asiático, donde estuvo en el 2013 como vicepresidente de su país y luego en diciembre de 2017 en el cargo de ministro de Relaciones Exteriores.

