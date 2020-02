Vicepresidenta venezolana afirma que Juan Guaidó dejó de ser un político

El diputado opositor Juan Guaidó ha dejado de ser un político por perseguir intereses personales, señaló este domingo Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela.

En el programa José Vicente Hoy, transmitido este domingo por Televen, Rodríguez subrayó que el expresidente de la Asamblea Nacional en desacato desconoce la voluntad del pueblo venezolano que reconoce la constitucionalidad del presidente Nicolás Maduro.

Subrayó que el viaje de Guaidó a Europa le sirvió para remozar la cara de esos gobiernos extranjeros que le reconocen tras haber acabado con el orden constitucional de Venezuela ¿Quién es él en la política venezolana?, cuestionó la vicepresidenta, y respondió: ¡Nadie!

Guaidó es un enemigo de la Patria al servicio de gobiernos extranjeros y atenta contra los intereses nacionales y la integridad territorial, añadió.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.