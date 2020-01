Venezuela repudia pretensiones de Mike Pompeo

Caracas, Venezuela. – El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, repudió las pretensiones del secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, de arreciar la agresión contra el país para derrocar al gobierno del presidente constitucional, Nicolás Maduro.

Arreaza escribió en twitter que a Pompeo le cuesta entender que él y su obra, fueron un fracaso monumental en Venezuela y en vez de aceptarlo y optar por la diplomacia, se dedica ahora a pasear a su títere derrotado por el mundo.

Tales declaraciones suceden luego del encuentro realizado este lunes entre Pompeo y el presidente de Colombia, Iván Duque, en la nación neogranadina, en el que ambos exigieron incrementar las agresiones a Venezuela.

Como parte de la III Conferencia Ministerial Hemisférica de Lucha contra el Terrorismo, tanto Duque como Pompeo insistieron en su llamado a la comunidad internacional para reforzar la ofensiva contra la nación bolivariana.

