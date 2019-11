Venezuela rechaza nuevas sanciones de Estados Unidos

Caracas, Venezuela. – El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, rechazó las nuevas sanciones impuestas por el Departamento de Estado contra 5 funcionarios de su país, y afirmó que en Estados Unidos gobierna una élite guerrerista, supremacista, antidemocrática, que irrespeta el derecho internacional.

Es una élite cuyos miembros, más temprano que tarde, tendrán que rendir cuentas ante la humanidad, manifestó el canciller venezolano en la red social Twitter.

Arreaza respondió al mensaje publicado por el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo, quien aseguró que la medida contra los funcionarios venezolanos busca reforzar las acciones del Gobierno estadounidense contra Caracas.

Según Washington, las sanciones anunciadas son por supuestos hechos de corrupción y violación de los derechos humanos de los funcionarios venezolanos, entre los que se encuentra el almirante Remigio Ceballos.

