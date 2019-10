Venezuela ratifica derechos de los pueblos originarios

Caracas, Venezuela. – El vicepresidente para el Desarrollo Social y Territorial de Venezuela, Aristóbulo Istúriz, ratificó los derechos de los pueblos indígenas a la igualdad, y a la diversidad étnica y cultural.

Reconocemos además los aportes de los pueblos originarios a la construcción de la venezolanidad, señaló el dirigente bolivariano por el Día de la Resistencia Indígena, que inició con una ceremonia en el Panteón Nacional en Caracas.

En el acto inaugural de la jornada, Istúriz, destacó que pasaron muchos años para que el país cambiara lo que calificó como una indigna definición que concebía a este hecho histórico como el Día de la Raza.

Expresó que gracias al capítulo de la Carta Magna sobre los derechos de los pueblos indígenas; Venezuela puede rendirle honores a Guaicaipuro y Apakuana, como dignos padres de la Patria; y además, durante la jornada se realizarán actividades para homenajear la resistencia de los pueblos originarios.

