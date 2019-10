Venezuela en la Cumbre de Países No Alineados

Bakú, Azerbaiyán. – El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela hará el traspaso de su exitosa presidencia pro témpore del Movimiento de Países No Alineados a la República de Azerbaiyán.

El acontecimiento tendrá lugar durante la XVIII Cumbre del organismo multilateral, que sesionará al más alto nivel el viernes y el sábado próximos, indica un reporte de la multiestatal Telesur.

Esa reunión de jefes de Estado y de Gobierno de los 120 países integrantes del Movimiento de los No Alineados, será precedida por reuniones de altos funcionarios y de ministros en la capital de Azerbaiyán.

El Ministerio venezolano de Relaciones Exteriores, calificó de exitosa la presidencia pro témpore de Caracas en el foro internacional, responsabilidad que asumió desde hace 3 años, a propósito de la Cumbre del organismo multilateral celebrada en la isla de Margarita.

Venezuela encabezará una comisión del Movimiento de los Países No Alineados en rechazo al bloqueo de Estados Unidos contra varios países, anunció el viceministro de Relaciones exteriores, Samuel Moncada.

Nosotros tenemos el honor de presidir esa comisión permanentemente de ahora en adelante. Vamos a dedicarnos a esa lucha en los próximos años, dijo el diplomático.

De acuerdo con sus declaraciones, Moncada explicó que ese grupo estará encargado de estudiar y trabajar en alianza con los Países No Alineados, que también sufren las consecuencias de las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por Washington.

El diplomático recordó que más de 39 países del mundo, un tercio de la humanidad, están sufriendo por esas medidas ilegales impuestas desde la Casa Blanca, lo cual provoca un gran rechazo a las políticas de relaciones internacionales de la nación norteamericana.

