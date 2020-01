Venezuela denuncia constante asedio de Estados Unidos a Latinoamérica

Beijing. – El canciller venezolano Jorge Arreza denunció en China que Estados Unidos mantiene un asedio permanente contra América Latina y El Caribe para apoderarse de sus recursos naturales.

En un intercambio con medios de prensa, Arreaza aseveró que la región es constante blanco de intentos de golpes de estado, desestabilización, terrorismo, guerra comunicacional, bloqueo económico, comercial y bancario.

Agregó que la élite que gobierna Estados Unidos, busca tener el control absoluto sobre las riquezas en petróleo, gas, minerales, tierras, agua, clima y el litio.

El jefe de la diplomacia venezolana aprovechó para elogiar el proyecto chino de la Franja y la Ruta de la seda, una propuesta de paz y trabajo, muy diferente a la extinta Área de Libre Comercio para las Américas que pretendía obtener materia prima barata para desarrollar las fuerzas productivas de las grandes potencias.

