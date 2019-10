Venezuela confirma elecciones parlamentarias para 2020

Caracas, Venezuela. – En declaraciones oficiales para anunciar la instalación de la mesa electoral, el constituyente Francisco Ameliach, puntualizó que lo que se llevará a debate es la fecha de las elecciones parlamentarias, y no las presidenciales como abogan algunos sectores de la derecha.

Explicó que se elaboró el cronograma de trabajo, para que se discuta la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral, como se había propuesto en los acuerdos firmados recientemente entre el Gobierno y la oposición.

Según sus declaraciones, esta acción pretende además que se retome el sistema de representación proporcional, y se debatan amplias garantías para la observación internacional en las elecciones.

Según lo establecido, la Mesa de Diálogo Nacional contará con 8 mesas complementarias para avanzar en nuevos acuerdos parciales que serán presentados al pueblo venezolano.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.