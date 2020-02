Trump dará hoy discurso a la nación en medio de juicio político

Washintong, EE.UU. – El presidente estadounidense, Donald Trump, pronunciará hoy su discurso anual sobre el Estado de la Unión en el Capitolio de la nación norteña, justo un día antes de la votación final del juicio político en su contra.

Tal proceso, que comenzó el 21 de enero en el Senado, bajo dominio republicano, está listo para su desenlace mañana y donde todo indica que Trump saldrá ileso.

Aunque desde diciembre último la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, acusó a Trump de abuso de poder y obstrucción al Congreso, analistas y políticos coincidieron en que él sería exonerado en el Senado al amparo por el dominio republicano en esa alta instancia del legislativo.

Esas imputaciones están relacionadas con los reclamos del inquilino de la Casa Blanca a su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, para que investigara al exvicemandatario y precandidato presidencial demócrata Joe Biden y a su hijo Hunter.

