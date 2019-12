Taxis de Londres promocionan el destino Cuba

Londres, Reino Unido. – Un centenar de taxis típicos británicos recorren las calles de Londres con una invitación a los habitantes de esa ciudad para dejar atrás el frío invierno europeo y visitar a Cuba y sus playas.

Las imágenes que cubren los costados de los autos londinenses muestran a un grupo de jóvenes alegres con un mar azul turquesa de fondo, como parte de la campaña Auténtica Cuba del Ministerio de Turismo cubano y la empresa canadiense Current International para el Reino Unido.

También las paradas de ómnibus y estaciones de metro se integran a la labor promocional que se extenderá hasta marzo de 2020, temporada alta del turismo en Cuba.

El mercado británico ha llegado a emitir cerca de 225 mil visitantes anuales a Cuba, pero el potencial supera los 300 mil visitantes; también se supo que se negocian con autoridades de aerolíneas que desean visitar a Cuba.

