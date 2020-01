Sesiona en Chile Foro Internacional sobre Derechos Humanos

Santiago de Chile, Chile.- Importantes personalidades y activistas sociales se darán cita en el Primer Foro Latinoamericano de Derechos Humanos, que desde hoy y hasta el sábado se celebrará en ese país.

Bajo el lema Derechos Humanos aquí y ahora, el encuentro, que tendrá por sede el antiguo Congreso Nacional, es organizado por la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos del Senado.

Ese evento tiene entre sus objetivos establecer un espacio de reflexión y acción sobre los desafíos de los países de la región y la defensa y promoción de los derechos humanos, y sirve como plataforma para denunciar la represión en Chile.

El Foro busca ser el inicio de una serie de encuentros orientados a abordar el descontento ciudadano que se expresa en numerosos países contra el modelo neoliberal y plantear iniciativas conjuntas para la defensa y promoción de los derechos humanos en la región y en el mundo.

