Se reúnen Vladimir Putin y su homólogo turco

Sochi, Rusia. – El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, celebraron una reunión en la ciudad rusa de Sochi, donde hablaron temas referentes a las relaciones bilaterales y la actual situación en Siria.

Putin aseguró que Erdogan dio explicaciones detalladas sobre objetivos de la operación Fuente de paz en el norte de Siria, y a la vez agregó que Rusia comprende el deseo de Ankara de defender la seguridad nacional y combatir el terrorismo.

Putin anunció que durante las conversaciones, las partes alcanzaron soluciones transcendentales sobre la situación en la frontera turco-siria, e instó a la comunidad internacional a ayudar a los sirios que están regresando a su país.

Tras la reunión, los líderes firmaron un memorándum sobre la situación en Siria, que incluye una serie de medidas, y acordaron crear un mecanismo conjunto para monitorear la aplicación del documento.

