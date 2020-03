Reportan otros cuatro casos del Covid-19 en Rusia

Rusia. – Las autoridades sanitarias rusas reportaron hoy otros cuatro nuevos casos de Covid-19, tres en la región rusa de Lipetsk y otro en San Petersburgo, indicó el estado mayor operativo para el combate a esa enfermedad.

Según fuentes locales, en Lipetsk, dos de los tres casos reportados no presentaron signo clínico alguno del nuevo coronavirus y su infección fue detectada con pruebas de laboratorio.

Todos los afectados visitaron Italia en las últimas dos semanas; las personas que mantuvieron algún contacto con los contagiados están bajo observación médica.

Mientras tanto la alcaldía de Moscú, anunció la preparación de un proyecto para construir una instalación especial, destinada a recibir a futuros contagiados con el Coronavirus; el futuro centro médico para atender infecciones, será levantado a partir de novedosos materiales para construcciones rápidas y con moderna tecnología.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.