Reitera Trump sus ataques contra Cuba, Venezuela y Nicaragua

Washington, EE.UU. – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este martes, en su actitud injerencista en los asuntos internos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, tres naciones contra las cuales arremete de manera constante.

Trump puntualizó en el discurso anual sobre el Estado de la Unión ante las dos cámaras del Congreso e invitados, que él quiere ayudar a los cubanos, los venezolanos y los nicaragüenses a restaurar lo que Washington entiende como democracia.

Según el mandatario republicano, una vez más su país defiende la libertad en el hemisferio occidental, sin mencionar las asonadas militares y las olas de violencia con firma norteamericana.

Trump elogió que su Gobierno revirtiera el acercamiento con Cuba iniciado por la administración de Barack Obama, al que calificó de política fallida, cuando, según encuestas, la mayoría de los estadounidenses apoya el desarrollo de mejores vínculos bilaterales

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.