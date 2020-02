Reitera China apoyo a la causa de Palestina

Naciones Unidas. – El representante permanente de China ante la ONU, Zhang Jun, reiteró el firme apoyo de su país a la causa del pueblo palestino para restablecer sus derechos nacionales.

La cuestión de Palestina solo puede resolverse a través de medios políticos; basarse en la atención a los puntos de vista de las partes principales, en particular los de Palestina, y en las voces de los países y organizaciones regionales, afirmó el diplomático, a propósito del controvertido plan de paz de Estados Unidos para el Oriente Medio.

El representante permanente ante la ONU del mayor país asiático, remarcó que tener un Estado independiente es un derecho nacional inalienable e innegociable del pueblo palestino.

China está muy preocupada por la creciente construcción de asentamientos israelíes, la demolición de hogares en tierras palestinas y la desviación del proceso de paz del Oriente Medio del camino correcto, explicó el embajador.

