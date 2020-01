Reforma de la jubilación en Francia entra en semana decisiva

París, Francia. – La reforma del sistema de la jubilación entra en Francia en una semana decisiva, tanto para el gobierno, que descarta retirarla, como para los sindicatos, opuestos a la misma.

Los días de expectativas comienzan cuando se cumplen 33 jornadas del paro en rechazo al proyecto consistente en establecer un sistema universal por puntos, y una edad de equilibrio de 64 años.

La primera reunión en 2020 del Consejo de Ministros tendrá lugar antes de la nueva ronda de diálogo prevista para mañana entre el gobierno y los sindicatos, después de varias sesiones a finales del año pasado sin importantes avances.

El tenso escenario por la huelga y la falta de acuerdos tiende a complicarse en las próximas horas, con la llamada de algunos sectores a iniciar mañana el bloqueo de las refinerías de Francia, una medida considerada ilegal por el gobierno.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.