Reflexiona Evo sobre golpe de Estado en Bolivia

México. – Evo Morales, líder del estado plurinacional de Bolivia, aseguró en México, que la nación andina volverá a retomar su revolución democrática y cultural con o sin él, y eso es solo cuestión de tiempo.

El exmandatario considera que los hechos en su país, víctima de un golpe de Estado, deben ser motivo de reflexión para las fuerzas progresistas del mundo.

Morales expresó que el golpe de Estado en Bolivia merece una reflexión de expertos y académicos en beneficio de las nuevas generaciones, pues esta acción tuvo lugar cuando el país se encontraba en su mejor momento económico.

El expresidente reiteró que lo que está pasando en Bolivia debe servir para hacer una profunda reflexión que tome en cuenta el levantamiento popular, las rebeliones contra un modelo económico desgastado como en Colombia, Brasil, y otros que demuestran que el pueblo latinoamericano está en pie de lucha.

