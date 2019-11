Recuerdan al líder Fidel Castro en Venezuela

Reportó desde Venezuela, Elvis Gil Domínguez

Caracas, Venezuela. – Los colaboradores de Cuba en territorio venezolano preparan una jornada de homenaje a propósito del tercer aniversario de la desaparición física del líder socialista Fidel Castro Ruz.

Los cooperantes acondicionan los centros de asistencia médica, de formación de estudiantes, atletas, artistas aficionados, entre otras instituciones donde se materializa la solidaridad con el pueblo del país hermano.

El tributo comprende también la realización de actos, matutinos y conversatorios a instancia de brigadas como respaldo al legado revolucionario del Comandante y en lealtad al Convenio de Colaboración entre la Isla y la nación bolivariana.

Las acciones de los colaboradores cubanos a 3 años de la desaparición física del líder Fidel Castro incluyen además, la rehabilitación de las instalaciones de descanso de los internacionalistas.

