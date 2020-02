Rechaza Venezuela proyectada visita de la OEA

Caracas, Venezuela. – El Gobierno de Venezuela negó la entrada a una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al argumentar que el país no pertenece a la Organización de Estados Americanos (OEA) desde abril pasado.

La comisión tiene previsto llegar el martes a Caracas, y en un comunicado del canciller Jorge Arreaza al repecto se enfatiza que el gobierno en ningún momento hizo la invitación y rechaza esa presencia.

Esta es la clarificante comunicación enviada a la @CIDH el pasado #27Ene . Venezuela NO es miembro de la OEA. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios NO está autorizada. pic.twitter.com/M3J4z2NubY



Por otra parte, se conoció también este domingo que el plan Vuelta a la Patria -impulsado por el nación bolivariana- ha garantizado el retorno voluntario de casi 16 mil migrantes nacionales en condiciones de vulnerabilidad en los supuestos países de acogida, en particular Brasil, Perú y Ecuador.

De acuerdo con datos de la Cancillería venezolana hasta la fecha más de 100 mil 400 ciudadanos radicados en otros países de la región se registraron en el programa para ser repatriados.

