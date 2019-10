Reafirma Maduro compromiso con la Agenda 2030

Bakú, Azerbaiyán. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ratificó el compromiso de su Gobierno con la agenda 2030, durante un encuentro con Tijjani Muhammad-Bande, presidente del septuagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas.

En la reunión se abordaron temas relacionados con las medidas coercitivas unilaterales impuestas por potencias extranjeras contra naciones soberanas, así como la actualidad del mundo multipolar.

Maduro reafirmó durante el encuentro la voluntad de continuar trabajando para cumplir con la agenda del programa 2030 de Naciones Unidas, con el objetivo de avanzar hacia el desarrollo pleno del país.

El encuentro forma parte de las reuniones bilaterales e intercambios que realiza el mandatario a propósito de la XVIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Movimiento de Países No Alineados, con sede en Bakú, Azerbaiyán.

