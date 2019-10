Reabren escuelas de Ecuador luego de protestas ciudadanas

Quito, Ecuador. – Las escuelas de Ecuador reabren, cuando el país regresa paulatinamente a la normalidad, tras 11 días de paro nacional en demanda de restituir el subsidio a combustibles, eliminado por decreto presidencial.

La reanudación de la docencia la anunció el Ministerio de Educación en un comunicado difundido en las redes sociales, y de acuerdo con los detalles ofrecidos, clases retomarán en las tres modalidades educativas matutina, vespertina y nocturna.

A la medida de interrumpir las actividades académicas se acogió además la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, que también dispuso el reinicio de lecciones esta jornada, en conservatorios e institutos técnicos y tecnológicos superiores públicos del país, sin precisar detalles sobre el caso de las universidades.

Sin precisar detalles sobre el caso de las universidades varios centros de altos estudios fueron habilitados como zonas de acogida, acopio y refugio de miles de indígenas.

