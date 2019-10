Presidente de Angola defiende industrialización de África

Sochi, Rusia. – El presidente de Angola, João Lourenzo, defendió la necesidad de industrialización del continente africano como premisa indispensable para su desarrollo.

En su discurso durante la primera Cumbre Rusia-África, en Sochi, Rusia, el jefe de Estado aseguró que líderes y actores claves de la vida política, económica y social de la región comparten similar enfoque.

El político opinó que la asociación con Rusia puede contribuir a dar un salto cualitativo para dejar atrás el esquema tradicional como exportadores de materias primas e incrementar la participación de las naciones africanas en el comercio internacional de productos manufacturados e industrializados.

Comentó el mandatario angolano que su país está abierto a la participación de empresas foráneas en diversos sectores, entre ellos energía, agricultura, minería, agroindustria, fabricación equipos agrícolas y telecomunicaciones.

