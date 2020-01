Por el desarrollo de Rusia como estado legal

Rusia, Moscú.- El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró que el proyecto de enmiendas a la Constitución que propuso este miércoles en su discurso ante la Asamblea Federal -Parlamento ruso– necesita un examen cuidadoso.

Putin afirmó que las enmiendas que se propusieron no afectan las bases fundamentales de la Constitución y que el objetivo es garantizar un mayor desarrollo de la nación eslava como Estado legal y social, para aumentar la eficiencia de las instituciones.

El mandatario del gigante euroasiático explicó que las enmiendas ayudarán a fortalecer el papel de la sociedad civil, los partidos políticos y las regiones en el desarrollo de las decisiones más importantes para el Estado.

Aclaró que los cambios permitirán que el Parlamento tenga una mayor responsabilidad, no solo por el nombramiento del Gobierno, sino también por el trabajo realizado por el gabinete de ministros.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.