Pide Evo Morales cese de represión en Bolivia

Buenos Aires, Argentina. – El presidente depuesto de Bolivia, Evo Morales, dijo estar convencido de que el Movimiento Al Socialismo ganará las próximas elecciones en Bolivia aun cuando él no participará como candidato presidencial, aunque sí pretende regresar a su país para hacer política.

En su primera conferencia de prensa tras su llegada a Argentina, ocurrida la semana anterior, Morales señaló que no pueden existir elecciones libres si el Gobierno de facto en Bolivia mantiene una persecución política contra los simpatizantes del MAS.

Morales señaló que, si plantean elecciones libres y transparentes que acabe la persecución política y lo dejen entrar a Bolivia, que no será candidato en esas elecciones pero tiene derecho a hacer política.

El líder indígena concluyó diciendo que está convencido que ganarán nuevamente las elecciones que vienen.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.