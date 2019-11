Organizaciones bolivianas toman medidas contra opositores

La Paz, Bolivia. – Ante las múltiples evidencias de que el supuesto fraude electoral era la vía para un golpe de Estado, organizaciones de Bolivia adoptan medidas contra las fuerzas opositoras.

Roberto Rojas, uno de los dirigentes de los Ponchos Rojos, precisó que la milicia y las organizaciones sociales, tomarán pacíficamente las empresas de Carlos Mesa y Luis Camacho, y pedirán que se procese legalmente a Camacho por sedición y otros delitos.

La Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa, en un manifiesto leído por su secretaria ejecutiva, Segundina Flores, exigió al fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, a procesar a los autores intelectuales y materiales de la crisis que vive el país.

Flores explicó que, si el Fiscal no escucha, las campesinas recurrirán a instancias internacionales para promover los procesos en contra de Camacho y de los miembros de la organización Unión Juvenil Cruceñista.

