Oficializan triunfo electoral de Evo Morales

La Paz, Bolivia. – El presidente de Bolivia, Evo Morales, fue declarado oficialmente ganador en las elecciones generales del domingo último con el 46,76 por ciento de los votos, 10 puntos porcentuales de ventaja sobre el segundo lugar ocupado por Carlos Mesa.

Según el Órgano Electoral Plurinacional, la diferencia necesaria para alcanzar la victoria se registró aproximadamente a las 00:00 hora local, luego de escrutado el 98 por ciento de las actas comiciales.

En ese momento, Morales aventajaba a Mesa en más de S603 mil votos, reportó el espacio No mentirás de la cadena televisiva Pat.

Morales ha culpado a la oposición de los actos vandálicos ocurridos desde el pasado lunes en diferentes departamentos del país, llamó a evitar enfrentamientos entre bolivianos y advirtió que está en marcha un plan para imponer un golpe de estado en el país suramericano.

