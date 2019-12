Obsequian flores a Cuba por aniversario de la Revolución

Pyongyang. – El presidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong Un, obsequió flores a Cuba en ocasión del aniversario 61 del triunfo de la Revolución.

El gesto del máximo dirigente coreano se realizó igualmente en nombre del Partido del Trabajo de ese país y de todo su pueblo, asimismo la acción tuvo lugar en la víspera del inicio del año en que La Habana y Pyongyang conmemorarán el aniversario 60 del establecimiento de relaciones diplomáticas.

Kim Jong Un remitió el cesto de flores a la embajada de Cuba en Pyongyang. También se celebrarán los 12 lustros de la visita en diciembre de 1960 de Ernesto Guevara a la República Popular Democrática de Corea, entre otras efemérides trascendentes a conmemorar en 2020.

El pasado 4 de noviembre ambas naciones recordaron el primer aniversario de la visita del presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a ese territorio coreano.

