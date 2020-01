Nicolás Maduro rinde homenaje a mártires de Venezuela

Caracas, Venezuela. – El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rindió hoy homenaje a los mártires del 23 de enero, que cayeron contra la dictadura de Marcos Pérez Jiménez.

El mandatario escribió en Twitter que los mártires lucharon por rescatar los caminos libertarios de la patria; 62 años después, se encuentran en Unión Cívico-Militar, consolidando el espíritu democrático del pueblo venezolano.

El general Marcos Pérez huyó de Venezuela hacia República Dominicana, tras las acciones de la Junta Patriótica y sectores del ejército, que provocaron la salida a la calle del pueblo para derrocar el régimen instaurado en 1948.

Hace pocos minutos, comenzó una movilización popular convocada por el Partido Socialista Unido de Venezuela, para recordar a los mártires y patentizar su apoyo al proceso de cambio iniciado por Hugo Chávez y que continúa Nicolás Maduro.

