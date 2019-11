Mujeres indígenas en Bolivia continúan su lucha

La Paz, Bolivia. – El presidente Evo Morales reconoció la lucha de las mujeres indígenas, que en Bolivia continúa para superar los nuevos actos de racismo generados por la oposición tras las elecciones del 20 de octubre.

En su cuenta en Twitter, el mandatario resaltó la actitud de la premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, quien abogó siempre porque la mujer indígena fuera reconocida en todas las esferas de la sociedad.

Las ciudades de Cochabamba, La Paz y Santa Cruz, registraron en los últimos días manifestaciones, en las cuales grupos opositores golpearon a mujeres con rasgos indígenas, quienes reclamaban su derecho al trabajo y a transitar libremente.

Ante esa situación, la Alianza de Organizaciones Sociales de Mujeres por la Revolución Democrática y Cultural, integrada por féminas de diversas organizaciones sociales de larga trayectoria, repudia los hechos de violencia ocurridos en el país.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.