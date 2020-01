Movimiento Al Socialismo debe alcanzar triunfo en Bolivia

La Paz, Bolivia.- La ex ministra de Salud de Bolivia, Gabriela Montaño, destacó en Argentina, la robustez de la fórmula presidencial del Movimiento Al Socialismo para alcanzar el triunfo en las elecciones del 3 de mayo próximo.

El binomio, integrado por el ex ministro de Economía Luis Arce y el ex canciller David Choquehuanca, son 2 de los ministros que más tiempo estuvieron en el gobierno de Evo Morales, resalto la exministra.

Son dirigentes con una gran experiencia que garantizarán las políticas públicas que hoy necesita Bolivia, expresó Montaño, quien dirigió la cartera sanitaria hasta el golpe de Estado el 10 de noviembre pasado.

El domingo en Buenos Aires, dirigentes del Movimiento Al Socialismo de los 9 departamentos bolivianos y del Pacto de Unidad escogieron la fórmula presidencial durante una reunión en la cual los participantes expusieron los argumentos para esa elección.

